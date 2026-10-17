O Fulham, comandado por Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid, conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Inglês 2026/27 neste sábado. Jogando no Craven Cottage, a equipe da casa impôs seu ritmo, venceu o Hull City por 1 a 0 e somou pontos importantes pela sétima rodada da competição. O resultado reflete o controle dos donos da casa, que ditaram o andamento da partida do início ao fim.

Domínio absoluto e gol na primeira etapa

Apoiado em uma formação 4-2-3-1, o Fulham não deu chances para a estratégia do Hull City. Os números da partida evidenciam a superioridade dos mandantes: 76% de posse de bola e 18 finalizações totais, sendo seis no alvo.

Do outro lado, os visitantes não conseguiram exigir nenhuma defesa do goleiro Bernd Leno. A insistência ofensiva deu resultado aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Sander Berge deu a assistência para Alex Iwobi balançar as redes e definir o placar. O prejuízo do Hull City só não foi maior porque o goleiro Tzolakis trabalhou bem, terminando o jogo com cinco defesas.

Na segunda etapa, o técnico Sergej Jakirović promoveu cinco substituições no Hull City na tentativa de buscar o empate, mas a equipe seguiu sem acertar o gol adversário. A reta final da partida ganhou um elemento de tensão aos 49 minutos da segunda etapa, quando Ryan Sessegnon, que havia entrado aos 33, recebeu cartão vermelho direto e deixou o Fulham com um a menos.

Apesar da desvantagem numérica nos instantes finais, os donos da casa garantiram o triunfo. Com o resultado, o Fulham chega a cinco pontos em sete jogos (uma vitória, dois empates e quatro derrotas) e ocupa a 15ª colocação na tabela.

Já o Hull City fica no nono lugar com nove pontos. O Fulham volta a campo no sábado, 24, contra o Coventry City, pelo Campeonato Inglês. O Hull City joga no domingo, 25, contra o Brentford.