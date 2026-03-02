Com dois gols marcados a partir de cobranças de escanteio na vitória contra o Chelsea no último domingo, 1º, o Arsenal chegou a 19 gols de bola parada nesta edição da Premier League. Esse número representa 32,7% da produção ofensiva da equipe. Ou seja, quase um a cada três gols do atual líder da tabela.

O Manchester United detém o recorde de mais gols se valendo do quesito em uma edição de Campeonato Inglês, com 23 gols na temporada 2012/13.

Na edição 2025/26, o time da capital inglesa lidera com folga os números de gols produzidos em jogadas de bola parada, com cinco de diferença para o segundo colocado: o Newcastle, com 14 gols.

As jogadas ensaiadas são planejadas por Nico Jover, treinador de bolas paradas da equipe, que, segundo informações do The Athletic, recebe um bônus por cada vez que os Gunners marcam desta maneira.

Quando o Arsenal tem uma oportunidade de levantar a bola para a área, seja em um escanteio ou em uma cobrança de falta, é comum ver um “empurra-empurra” promovido pelos jogadores. Essa atitude é treinada, visando bloquear possíveis marcadores do principal alvo do cruzamento, que pode tanto finalizar quanto passar para outro companheiro marcar.