A estreia da proibição voluntária de casas de apostas na parte frontal das camisas da Premier League, na temporada 2026/27, produziu um efeito prático bem diferente do que o previsto por críticos e reguladores. De acordo com reportagem publicada pelo portal especializado Front Office Sports, a retirada das marcas do espaço mais nobre dos uniformes reduziu em apenas 10% o volume total de mensagens de apostas exibidas durante as transmissões e em todo o ecossistema da liga.

Na outra ponta, os clubes registraram crescimento financeiro significativo tanto na substituição dos patrocinadores principais quanto na venda de propriedades secundárias.

O temor inicial de que a saída das operadoras de jogos de azar provocasse uma queda abrupta na arrecadação dos times de médio e pequeno porte não se confirmou. Segundo estimativas de Adam Lewis, da consultoria Ampere Analytics, citadas pelo Front Office Sports, os oito clubes que precisaram buscar novos patrocinadores máster para esta temporada viram o valor anual combinado desses contratos saltar de US$ 89 milhões (cerca de £ 67 milhões) para US$ 99 milhões (£ 75 milhões). Empresas dos setores financeiro, de tecnologia, inteligência de dados e turismo ocuparam o vácuo deixado no peito das camisas, absorvendo a demanda sem desvalorizar o inventário comercial da competição.

Mais expressiva ainda foi a valorização dos espaços que continuaram liberados pelo regulamento aprovado pelos próprios clubes em 2023. Como o acordo restringiu apenas a frente dos uniformes de jogo, as casas de apostas redirecionaram seus orçamentos de marketing para as mangas das camisas, os kits de treinamento e as placas de LED à beira do gramado. Como resultado dessa corrida pelos espaços remanescentes, a receita agregada da liga com patrocínios de mangas e uniformes de treino subiu de US$ 176 milhões (£ 133 milhões) para US$ 206 milhões (£ 156 milhões).

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Lições para o Brasil

“O modelo inglês evidencia um caminho que poderia ter sido adotado no Brasil. Em vez de simplesmente proibir 100% das bets por meio de Medida Provisória, o mercado nacional poderia ter negociado e estipulado novas regras de exposição e limites claros para a veiculação das marcas, preservando a sustentabilidade financeira do esporte. O episódio também deixa ainda uma lição jurídica indispensável para dirigentes e patrocinadores, de que uma saída abrupta motivada por mudança regulatória prejudica toda e qualquer indústria ou atividade econômica”, analisa Bernardo Cavalcanti Freire, sócio-fundador do escritório de advocacia especializado em regulamentação Bessa, Cardia e Freire.

Na prática, as grandes potências da liga encontraram alternativas lucrativas para manter o dinheiro do setor de apostas nos cofres sem violar o regulamento. O Tottenham anunciou um acordo de patrocínio com uma bet para o espaço máster dos uniformes de treino do clube, pacote que também inclui a exibição da marca nos telões, nas placas de LED à beira do gramado, ações digitais e equipamentos esportivos pré-jogo. Já o Manchester United fechou com uma casa de apostas como nova patrocinadora máster do uniforme de treino em um contrato avaliado em 20 milhões de libras por temporada, o equivalente a mais de 23 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões), tornando-se o maior acordo para uniformes de treino do futebol mundial. A marca estampa as camisas utilizadas pelas equipes masculina e feminina nas atividades do centro de treinamento de Carrington, preenchendo um espaço que estava vago desde o encerramento da parceria com a Tezos, em junho de 2025.

“Faltou ao Brasil olhar para a maturidade do futebol inglês na tomada de decisão. Enquanto aqui optou-se pela proibição total sem diálogo, abrindo mão do bom senso, a Premier League construiu um período de transição de três anos. Eles tiraram o espaço nobre da frente da camisa, mas mantiveram o ecossistema comercial vivo, sem asfixiar as receitas nem banir a exposição por completo”, pontua Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que faz a gestão de dezenas de clubes e busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

A forte migração das marcas explica a resiliência da visibilidade do setor nas telas. Estudos acadêmicos da Universidade de Bristol, mencionados no debate sobre o impacto da regra, apontam que a presença de logotipos de apostas nas mangas e roupas de treino teve um salto superior a 360% em comparação à média dos três anos anteriores. Na prática, o veto acordado pelos clubes mudou o posicionamento das marcas dentro das transmissões, mas manteve praticamente intacto o volume financeiro injetado pelas operadoras no futebol inglês.

“Hoje, a negociação precisa partir de uma lógica mais estratégica. Não basta oferecer uma camisa ou uma placa; é preciso entender o que aquela propriedade pode entregar para a marca e qual problema de negócio ela ajuda a resolver. Essa mudança torna as negociações mais qualificadas e aproxima o esporte das necessidades reais dos patrocinadores”, explica Thiciana Simão, CEO e cofundadora da AdSports, plataforma digital que conecta entidades e eventos esportivos a marcas interessadas em patrocínio.

“O exemplo da Premier League mostra que o mercado de patrocínios tem uma enorme capacidade de adaptação. A retirada das bets da frente das camisas não significou o desaparecimento dessas marcas, mas uma redistribuição dos investimentos para outras propriedades comerciais. O mais interessante é que os clubes conseguiram diversificar seus patrocinadores e, ao mesmo tempo, valorizar ativos que antes tinham menor protagonismo. Isso reforça que o futebol não pode depender excessivamente de um único segmento econômico. Para o Brasil, a principal lição é que restrições comerciais exigem planejamento, criatividade e uma estratégia de diversificação de receitas. Quem tiver um inventário comercial bem estruturado e souber entregar valor às marcas estará mais preparado para enfrentar mudanças regulatórias sem comprometer sua arrecadação”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

A análise do Front Office Sports destaca ainda que a autorregulação permitiu à Premier League evitar uma intervenção legislativa mais severa por parte do governo britânico, preservando fontes vitais de receita. Agora, o próximo front de debate regulatório na Inglaterra envolve os chamados mercados de previsão (prediction markets). Enquanto a Comissão de Jogos do Reino Unido sinaliza que essas plataformas devem ser enquadradas como serviços de apostas tradicionais, a liga ainda avalia se essas empresas estarão sujeitas às mesmas restrições comerciais nas próximas temporadas.

“O mercado de iGaming tem demonstrado capacidade de adaptação diante das mudanças regulatórias e das novas demandas de comunicação. A busca por formatos alternativos de exposição, como o conteúdo e o entretenimento, mostra como as marcas podem encontrar novos caminhos para se conectar com o público e seguir presentes no ambiente esportivo”, afirma Igor Sá, executivo do mercado de iGaming há mais de 11 anos, com passagens por Esportes da Sorte, BETesporte, F12 e HiperBet