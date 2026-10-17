O Manchester City bateu o Ipswich por 3 a 2 neste sábado, 17, no Estádio Etihad, pela Premier League. Foi uma marca histórica para Enzo Maresca, que se tornou o primeiro técnico a vencer seus sete primeiros jogos pela competição no comando de um clube. Também é o melhor início dos Citizens na era moderna do Campeonato Inglês.
Como foi o confronto no Etihad Stadium
A equipe mandante começou controlando a posse de bola no campo de ataque. O placar foi aberto na etapa inicial por Phil Foden, que aproveitou cruzamento após jogada em velocidade de Jérémy Doku pela ponta. Pouco tempo depois, o time visitante respondeu. Daizen Maeda encontrou espaço na área e finalizou para empatar a partida.
Ainda antes do intervalo, Erling Haaland subiu mais alto que a marcação para completar de cabeça, garantindo a vantagem do time da casa antes da ida aos vestiários.
No segundo tempo, os mandantes mantiveram o ritmo ofensivo. Aos 24 minutos, Iliman Ndiaye serviu Haaland na grande área, e o atacante finalizou com precisão para anotar seu segundo gol no duelo e colocar o placar em 3 a 1.
Nos acréscimos, o Ipswich voltou a encostar no marcador. Zian Flemming cobrou pênalti validado após revisão do VAR, decretando o placar definitivo de 3 a 2 a favor do Manchester City.
O Manchester City lidera a Premier League, com 21 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Ipswich está no meio da tabela, com nove pontos.
O City volta a campo na próxima terça-feira, 20, para enfrentar o AEK Atenas, pela Champions League, e no sábado, 24, para visitar o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. Na sexta-feira, o Ipswich recebe o Nottingham Forest.