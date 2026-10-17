O técnico do Manchester United, Michael Carrick, esclareceu o cenário recente envolvendo o zagueiro Lisandro Martínez. Em pronunciamento oficial, o comandante tratou de encerrar especulações e garantiu que o ambiente interno da equipe permanece blindado.

Carrick fez questão de afastar qualquer tese de atrito ou crise no vestiário do clube inglês, após Martínez criticar a diretoria e cobrar mais reforços depois da derrota para o Atlético de Madrid pela Champions League.

“Realmente não é um drama para nós como grupo”, afirmou Carrick, em entrevista coletiva, descartando ruídos nos bastidores e enfatizando a coesão de seus atletas.

Com o tema dado como resolvido internamente, as atenções do elenco estão totalmente direcionadas para a partida fora de casa contra o Leeds United, neste domingo, 18. Os treinamentos táticos da semana foram voltados para a organização defensiva e a imposição como visitante.

Carrick reforçou aos jogadores a importância de neutralizar fatores extracampo para sustentar o rendimento esportivo. O Manchester United está na 14ª posição da Premier League, com seis pontos.