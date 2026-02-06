Um verdadeiro “jogo de seis pontos” movimenta a parte inferior da tabela do Campeonato Inglês neste sábado (7). O Burnley recebe o West Ham no estádio Turf Moor, em duelo válido pela 25ª rodada da competição. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília), colocando frente a frente o 19º e o 18º colocados em uma batalha dramática pela sobrevivência na elite.

Luta contra o rebaixamento

Ambas as equipes entram em campo pressionadas e em situação crítica na tabela. Para o Burnley, mandante e cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona de degola, a vitória é tratada como fundamental para não ver a distância para os rivais aumentar. Já para o West Ham, um triunfo fora de casa significaria abrir oito pontos de vantagem para o adversário direto, um passo crucial para a permanência na primeira divisão.

Como chega o Burnley

A situação dos donos da casa é delicada. Ocupando a penúltima colocação com apenas 15 pontos, o time sabe que precisa somar pontos para manter vivas as esperanças de escapar da degola. A campanha até aqui é preocupante: são apenas três vitórias em 24 jogos, somadas a seis empates e 15 derrotas.

A forma recente reflete a dificuldade em obter resultados positivos. Nos últimos cinco jogos, a equipe não venceu nenhum, acumulando três empates e duas derrotas. Jogando em seus domínios, o clube precisa urgentemente transformar o apoio da torcida em resultado para tentar diminuir a distância para o próprio adversário desta rodada.

Momento do West Ham

Do outro lado, o West Ham vive um momento de instabilidade, mas ainda possui uma vantagem pontual sobre o rival. Na 18ª posição, com 20 pontos, os Hammers têm a chance de abrir uma margem significativa em caso de vitória. A campanha dos visitantes registra cinco vitórias, cinco empates e 14 derrotas.

O retrospecto recente da equipe londrina é irregular, alternando momentos de esperança com tropeços que impedem uma ascensão consistente na tabela. O confronto deste sábado é visto como a oportunidade ideal para estancar a sangria e retomar o caminho das vitórias contra um oponente direto na briga contra o descenso.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo, a partida terá transmissão ampla no Brasil. O jogo será exibido na TV fechada pela ESPN 4 e via streaming pelo Disney+, que detém os direitos de transmissão da temporada.