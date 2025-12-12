O clima de tensão promete tomar conta do estádio Turf Moor neste sábado (13). Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Burnley recebe o Fulham pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que necessitam urgentemente somar pontos para evitar complicações na tabela.

A pressão sobre o Burnley

A situação dos donos da casa é crítica. Ocupando a penúltima colocação (19º lugar) com apenas 10 pontos, o Burnley atravessa seu momento mais delicado na temporada. A equipe vem de uma sequência negativa de cinco derrotas consecutivas, o que abalou a confiança do elenco e aumentou a cobrança da torcida. Com uma campanha de apenas três vitórias, um empate e 11 derrotas, o time precisa transformar o fator casa em um diferencial para estancar a crise e iniciar uma reação imediata, evitando que a distância para sair da zona de degola se torne irreversível.

Fulham busca estabilidade

Do outro lado, o Fulham chega em uma posição ligeiramente mais confortável, mas ainda longe da segurança ideal. O time ocupa a 15ª colocação com 17 pontos, reflexo de uma campanha irregular com cinco vitórias, dois empates e oito derrotas. O retrospecto recente evidencia essa oscilação: nos últimos cinco jogos, a equipe alternou entre duas vitórias e três derrotas. Vindo de um revés na última rodada, os visitantes encaram este duelo como uma oportunidade de ouro para somar três pontos fora de casa, afundar um rival direto e criar uma “gordura” necessária para a sequência da competição.

Onde assistir ao vivo

Este duelo promete ser marcado pela intensidade física e pela necessidade do resultado, características típicas de jogos que envolvem a parte inferior da tabela da Premier League. Para o torcedor brasileiro que deseja acompanhar essa batalha pela sobrevivência, a partida terá transmissão ao vivo exclusiva pelos canais ESPN na TV por assinatura.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o confronto direto, o técnico do Burnley, Vincent Kompany, deve manter a base da equipe que atuou nas últimas rodadas, apesar dos resultados adversos. A principal dúvida reside no setor ofensivo, onde o treinador busca maior efetividade nas finalizações.

Já pelo lado do Fulham, o técnico Marco Silva tem como principal preocupação o meio-campista João Palhinha. O jogador saiu com dores no último jogo e será reavaliado momentos antes da partida. Sua eventual ausência pode forçar uma mudança tática na estrutura da equipe.