Neste sábado (27), o estádio Turf Moor será palco de um confronto decisivo pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. O Burnley recebe o Everton em um duelo de realidades distintas. A bola rola a partir das 09:30 (horário de Brasília), e não às 12:00 como especulado anteriormente.

Momento das equipes

O confronto coloca frente a frente um time desesperado para sair da zona de rebaixamento e outro que busca estabilidade na metade superior da tabela. Para o Burnley, comandado por Vincent Kompany, a situação é delicada. Ocupando a 19ª posição com apenas 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 12 derrotas), a equipe vem de uma sequência negativa de quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Jogar em casa é visto como uma obrigação de vitória para restaurar a confiança e evitar que os rivais se distanciem.

Já o Everton, sob a batuta de Sean Dyche, vive um momento mais tranquilo, ocupando a 10ª colocação com 24 pontos. A campanha dos Toffees é equilibrada, com 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. No entanto, a equipe busca maior regularidade, já que soma duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas. Um triunfo contra um adversário em crise é fundamental para o time de Liverpool sonhar com vagas em competições europeias.

Onde assistir a Burnley x Everton

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através dos canais ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+ (anteriormente Star+), que detém os direitos de transmissão do Campeonato Inglês no Brasil.

Prováveis Escalações

Ambos os treinadores devem ir a campo com o que têm de melhor, apesar de alguns desfalques importantes.

Burnley (Técnico: Vincent Kompany)

Arijanet Muric; Vitinho, Dara O’Shea, Hjalmar Ekdal e Charlie Taylor; Sander Berge, Josh Brownhill e Josh Cullen; Wilson Odobert, Lyle Foster e Zeki Amdouni.

Everton (Técnico: Sean Dyche)

Jordan Pickford; Seamus Coleman, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Idrissa Gueye, Amadou Onana e Abdoulaye Doucouré; Jack Harrison, Dwight McNeil e Dominic Calvert-Lewin.

Desfalques

O Burnley lida com as ausências de Aaron Ramsey e Michael Obafemi, que seguem em recuperação de lesões de longo prazo. Pelo lado do Everton, Dele Alli é desfalque certo, enquanto a presença do português André Gomes ainda é dúvida devido a questões físicas.