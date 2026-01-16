Nesta segunda-feira, 19 de janeiro, o Brighton recebe o Bournemouth no Amex Stadium, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 17h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam maior regularidade na segunda metade da temporada.

Momento das equipes

O time da casa entra em campo ocupando a 11ª colocação na tabela, somando 29 pontos. A campanha do Brighton reflete um equilíbrio que, por vezes, impede o time de alçar voos mais altos: são 7 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é transformar os empates recentes em vitórias para se aproximar da primeira metade da tabela e manter vivo o sonho de vagas em competições europeias.

Do outro lado, o Bournemouth chega para o confronto na 15ª posição, com 26 pontos, apenas três atrás do seu rival desta rodada. O momento recente exige atenção: com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Um triunfo fora de casa permitiria ao clube igualar a pontuação do próprio Brighton, acirrando a disputa no meio da tabela.

Onde assistir a Brighton x Bournemouth

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através dos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.