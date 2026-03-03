Nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, o Amex Stadium será palco de um confronto decisivo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O Brighton and Hove recebe o líder Arsenal em uma partida que promete agitar a classificação, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa buscam estabilidade, os visitantes entram em campo com a missão de proteger a liderança da competição.

Arsenal defende a ponta da tabela

O Arsenal vive uma temporada de alto nível sob o comando de Mikel Arteta. Ocupando o 1º lugar com 64 pontos, os Gunners ostentam uma campanha sólida de 19 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. A equipe londrina chega embalada e invicta em seus últimos cinco compromissos, alternando entre triunfos e igualdades que têm sido suficientes para mantê-los no topo.

Para o time de Londres, cada ponto é crucial nesta reta final de temporada. Com rivais diretos como o Manchester City na perseguição, qualquer tropeço pode custar o título. A expectativa é que o Arsenal tente impor seu estilo de jogo dominante, mesmo atuando fora de casa, para conquistar três pontos fundamentais na corrida pela taça.

Brighton busca afirmação com Hürzeler

O Brighton chega para este confronto ocupando a 11ª colocação, somando 37 pontos. A campanha da equipe dirigida pelo técnico Fabian Hürzeler tem sido marcada pelo equilíbrio, com 9 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Jogando diante de sua torcida, os Seagulls tentam consolidar uma sequência positiva, vindo de duas vitórias consecutivas em seus registros recentes.

Posicionado confortavelmente no meio da tabela e sem a pressão imediata da zona de rebaixamento, o clube ainda sonha com uma vaga em competições continentais, como a Conference League. Vencer o líder do campeonato seria uma grande afirmação para o trabalho de Hürzeler e uma injeção de moral para o elenco. Em seus domínios, o Brighton é historicamente um adversário difícil para os gigantes da liga.

Onde assistir a Brighton x Arsenal

O duelo coloca frente a frente a necessidade de afirmação dos mandantes contra a consistência do líder. Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão ao vivo para o Brasil será realizada pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. No Reino Unido, a cobertura fica por conta da TNT Sports 2 e Discovery+.