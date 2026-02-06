Neste sábado (7), o Bournemouth recebe o Aston Villa no Vitality Stadium, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 12h00 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com objetivos distintos nesta reta final de temporada.

Cenário do confronto na Premier League

O duelo apresenta realidades opostas na tabela de classificação. O Aston Villa, comandado por Unai Emery, entra em campo com a missão de defender sua permanência no G-4. Ocupando a terceira colocação, o time de Birmingham busca consolidar a vaga direta para a próxima UEFA Champions League e não perder de vista os líderes da competição.

Já o Bournemouth vive uma situação de maior estabilidade, mas sem deixar de lado a ambição. Instalado na zona intermediária, o clube busca somar pontos em casa para tentar terminar a temporada na metade superior da tabela, transformando o fator local em um diferencial contra adversários da elite inglesa.

Como chegam as equipes

Os donos da casa ocupam atualmente a 12ª posição, com 33 pontos. A campanha dos Cherries é marcada pelo equilíbrio: são 8 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Vindo de uma sequência de oscilação nos últimos cinco jogos, o time aposta no apoio de sua torcida no Vitality Stadium para reencontrar a regularidade e superar um dos times mais fortes do campeonato.

Do outro lado, o Aston Villa faz uma campanha sólida, somando 46 pontos fruto de 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Apesar da posição privilegiada, a equipe apresentou certa irregularidade nas últimas rodadas. Uma vitória fora de casa é vista como fundamental para afastar a pressão dos rivais que também brigam por vagas europeias e provar a força do elenco nesta fase decisiva.

Onde assistir a Bournemouth x Aston Villa

A partida terá ampla cobertura para o público brasileiro. O confronto será transmitido ao vivo pelos canais ESPN (TV fechada) e XSports (TV aberta), além do serviço de streaming Disney+. Internacionalmente, o jogo conta com transmissão do Peacock nos Estados Unidos e do SuperSport para a África Subsaariana.