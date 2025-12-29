A Premier League, a mais badalada liga do futebol europeu, segue a todo vapor, com Arsenal e Manchester City disputando cabeça a cabeça as primeiras posições.

A equipe de Londres vive a expectativa de tentar encerrar um jejum que dura desde 2004. Nos últimos anos, os Gunners bateram na trave, perdendo o título justamente para o City e mais recentemente para o Liverpool.

O Aston Villa vem sendo a surpresa da Premier League, enquanto Liverpool e Chelsea brigam por vaga na Champions League no momento. Mais uma vez, o Manchester United vem decepcionando sua torcida, no meio da tabela.

Classificação do Campeonato Inglês 2025/26

Os maiores campeões do Campeonato Inglês