A Premier League, a mais badalada liga do futebol europeu, segue a todo vapor, com Arsenal e Manchester City disputando cabeça a cabeça as primeiras posições.
A equipe de Londres vive a expectativa de tentar encerrar um jejum que dura desde 2004. Nos últimos anos, os Gunners bateram na trave, perdendo o título justamente para o City e mais recentemente para o Liverpool.
O Aston Villa vem sendo a surpresa da Premier League, enquanto Liverpool e Chelsea brigam por vaga na Champions League no momento. Mais uma vez, o Manchester United vem decepcionando sua torcida, no meio da tabela.
Classificação do Campeonato Inglês 2025/26
Os maiores campeões do Campeonato Inglês
- 1 – Liverpool e Manchester United: 20
- 3- Arsenal: 13
- 4 – Manchester City: 10
- 5 – Everton: 9
- 6 – Aston Villa: 7