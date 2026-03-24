Vinicius Jr. marcou dois gols na vitória por 3 a 2 do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, no último domingo, e trocou farpas com um antigo desafeto: Diego Simeone. Em imagens da DAZN, quando foi substituído aos 87 minutos, o atacante brasileiro passou pela linha lateral e repetiu para Simeone algumas vezes “eles vão me vender” rindo para o treinador argentino.

Contexto da briga

As provocações entre o jogador e o técnico são antigas. Na vitória do Real na Supercopa da Espanha, Vinicius Jr. vivia uma má fase e foi substituído sob vaias. Quando passou pelo banco do Atlético de Madrid, Simeone alfinetou Vini dizendo que Florentino Pérez, presidente do clube Merengue, iria vendê-lo no final da temporada.

Situação na tabela e briga pelo título espanhol

O confronto foi decidido nos detalhes, com alternância no domínio do placar. Confira a sequência dos gols da partida:

33′ – Ademola Lookman abre o placar para o Atlético de Madrid.

52′ – Vinícius Júnior empata a partida em cobrança de pênalti.

55′ – Federico Valverde vira o jogo para os donos da casa.

66′ – Nahuel Molina iguala novamente o marcador para os visitantes.

72′ – Vinícius Júnior sela a vitória definitiva do Real Madrid.

O Real Madrid terminou o clássico com dez jogadores após a expulsão de Valverde aos 77 minutos. Apesar da desvantagem numérica, a equipe de Álvaro Arbeloa suportou a pressão final e garantiu os três pontos em casa.

Com o triunfo, o Real Madrid chegou aos 69 pontos, mantendo-se firme na vice-liderança da competição. A distância para o líder Barcelona, que soma 73 pontos, permanece em quatro pontos. A atuação decisiva de Vinícius Júnior mantém viva a disputa pelo título nacional, reafirmando o protagonismo do atacante no cenário internacional.