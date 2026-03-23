A vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid, no último domingo, 22, foi marcada por forte tensão entre o atacante Vinícius Júnior e o técnico Diego Simeone. A imprensa espanhola deu amplo destaque às provocações que dominaram o clássico válido pela La Liga.

Provocações entre Vini Jr. e Simeone marcam o clássico

O ponto central da repercussão foi a reação irritada de Simeone diante da ovação recebida por Vini Jr. ao ser substituído no Estádio Santiago Bernabéu. O brasileiro, protagonista da partida, trocou provocações diretas com o treinador adversário, o que foi analisado pela mídia local como um reflexo da alta voltagem emocional do confronto.

O treinador argentino e Vini já se provocaram no passado. Na partida entre as equipes pela Supercopa da Espanha, em janeiro, o Real Madrid venceu o Atlético, por 2 a 1. Em imagens da Movistar Plus+ é possível ver Simeone dizendo para Vini: “Florentino (presidente do clube merengue) vai fazer você ser demitido. Escute o que estou te dizendo”.

Cronologia dos gols e reviravoltas no placar

O confronto foi decidido nos detalhes, com alternância no domínio do placar. Confira a sequência dos gols da partida: