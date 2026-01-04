Vinícius Júnior voltou a deixar o gramado do Santiago Bernabéu sob vaias neste domingo, 4, após mais uma atuação sem gols pelo Real Madrid. Substituído aos 32 minutos do segundo tempo por decisão de Xabi Alonso, o atacante brasileiro voltou a ouvir protestos.

Titular na goleada sobre o Real Betis, Vinícius teve participação mais ativa na primeira etapa, quando foi aplaudido em alguns lances individuais, mas voltou a cair de rendimento após o intervalo. Com o time jogando mais recuado, o treinador optou por mexer no ataque.

O episódio ocorre em meio a um período de jejum ofensivo do atacante, que já soma uma sequência de 18 jogos sem marcar gols (seu último tento foi pela seleção brasileira, contra a Coreia do Sul). Apesar disso, Xabi Alonso voltou a defender publicamente o jogador após a partida.

“Vini foi excelente hoje. Ele é muito importante para nós. Com certeza ele continuará sendo nas próximas partidas”, disse o espanhol, em coletiva de imprensa.

A situação de Vinícius também é acompanhada de perto pela diretoria do Real Madrid. O atacante ainda não renovou contrato, que tem validade até 2027.