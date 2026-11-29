O Villarreal venceu o Celta de Vigo por 2 a 1 neste domingo, 29, no estádio Balaídos, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo com menor posse de bola durante o confronto, os visitantes apostaram na eficiência ofensiva para garantir o resultado positivo, impulsionados por uma atuação decisiva do atacante Georges Mikautadze.
A postura tática do confronto se desenhou logo nos primeiros instantes. Aos dois minutos do primeiro tempo, o árbitro de vídeo (VAR) confirmou um pênalti a favor da equipe visitante. Mikautadze converteu e abriu o placar. Atrás no marcador, o Celta de Vigo assumiu o controle da posse de bola, que terminou em 59% a favor dos donos da casa. A insistência rendeu frutos aos 30 minutos, quando Ferran Jutglà recebeu assistência de Williot Swedberg e deixou tudo igual antes do intervalo.
Mikautadze decide na etapa final
Na volta para o segundo tempo, a precisão do Villarreal voltou a fazer a diferença. Aos nove minutos, Santi Comesaña encontrou Mikautadze, que marcou o seu segundo gol no jogo com uma cavadinha na saída do goleiro e recolocou os visitantes em vantagem. O Celta tentou pressionar em busca de um novo empate e terminou a partida com 11 finalizações totais contra apenas cinco do adversário. No entanto, o goleiro Péter Gulácsi garantiu o resultado com duas defesas.
Com o resultado, o Villarreal chega a 18 pontos e ocupa a décima colocação no Campeonato Espanhol, com três vitórias nas últimas cinco partidas pela competição. Já o Celta de Vigo estaciona nos 13 pontos, na 15ª posição, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer no torneio.
As duas equipes voltam a campo no sábado, 05, pelo Campeonato Espanhol. O Celta de Vigo visita o Barcelona, enquanto o Villarreal recebe a Real Sociedad. Na semana seguinte, ambos têm compromissos continentais: o Villarreal encara o Sabah na terça-feira, 08, pela Liga dos Campeões e o Celta joga contra o Olympique Marseille na quinta-feira, 10, pela Liga Europa.