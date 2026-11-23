O Villarreal publicou um posicionamento oficial para desmentir boatos que circulavam a respeito da saúde do atacante Nicolas Pépé. As especulações sugeriam que o ex-jogador do Arsenal teria passado por uma intervenção cirúrgica nos olhos por ter observado diretamente e sem proteção um eclipse solar ocorrido em agosto.

Diante da repercussão, o clube ressaltou que a cirurgia já estava programada com antecedência pelo departamento médico e não possui vínculo com qualquer fenômeno astronômico.

“O Villarreal CF, em resposta a relatos publicados em diversos veículos de comunicação recentemente, esclarece que é completamente falso que a cirurgia ocular de Nicolas Pépé tenha qualquer relação com a observação do eclipse solar”, disse o Submarino Amarelo, em um comunicado publicado no X.

“A cirurgia já havia sido agendada com antecedência por razões totalmente alheias a este evento. O clube pede precisão e responsabilidade ao informar sobre assuntos relacionados à saúde de seus jogadores”, completou.

Pépé ficou fora de cinco partidas da equipe em outubro para realizar o procedimento e cumprir o período de recuperação. O atacante marfinense já voltou a atuar com uma máscara protetora no rosto, inclusive no confronto diante do Barcelona por La Liga, no último fim de semana.