O meio-campista francês Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, veio a público para negar as acusações de agressão física contra seu companheiro de equipe, Federico Valverde. Em declarações dadas durante uma coletiva de imprensa com a seleção francesa, no último domingo, 31, Tchouaméni classificou a repercussão do incidente como um “exagero” da mídia.

“Obviamente, algo aconteceu. Queria esclarecer algumas coisas porque não tive oportunidade de falar sobre elas, e hoje é o momento certo para fazê-lo antes de seguirmos em frente definitivamente. Tudo isso foi exagerado porque saiu na imprensa. Surgiram todo tipo de bobagem. Ouvi falar de uma briga, que eu teria dado socos. Isso não é verdade”, falou o volante francês.

“O mais importante é que o clube esteja ciente do que aconteceu. Já superamos isso; muitas coisas acontecem no vestiário que não devem vazar para a imprensa. Com o Fédé (Valverde), temos um objetivo em comum, que é conquistar títulos com o Real Madrid”, completou.

O Incidente no CT do Real Madrid

O desentendimento entre os jogadores ocorreu no centro de treinamento do Real Madrid, em Valdebebas. Um atrito inicial no dia 6 de maio escalou para um incidente físico. Federico Valverde foi hospitalizado com um traumatismo cranioencefálico e precisou ser afastado dos gramados por um período estimado de 10 a 14 dias, perdendo o clássico contra o Barcelona.

Sanções e Contexto da Temporada

Em resposta ao ocorrido, o Real Madrid abriu um processo disciplinar e multou ambos os atletas em 500 mil euros cada, o equivalente a aproximadamente R$ 2,8 milhões a R$ 2,9 milhões na cotação atual. No entanto, o clube optou por não aplicar sanções esportivas, como suspensões. O incidente ocorreu em um final de temporada conturbado para o Real Madrid, que não conseguiu conquistar títulos. Apesar do episódio, Tchouaméni assegurou que sua relação com Valverde permanece profissional e que ambos compartilham o objetivo de conquistar títulos pelo clube.