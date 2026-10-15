A polícia da Catalunha deteve um homem apontado como responsável por uma série de furtos a residências de atletas profissionais em regiões nobres da Catalunha. Segundo o jornal La Vanguardia, o suspeito foi identificado como Arsim Blaku, de 58 anos.

A prisão aconteceu após as autoridades receberem uma denúncia anônima. A notificação apontava que o investigado estava se gabando em público sobre a posse de relógios de alto valor e tentando negociar as peças no mercado paralelo. Os itens haviam sido subtraídos de jogadores do Barcelona.

Quais atletas tiveram as casas invadidas?

As apurações policiais apontam que as residências do zagueiro Pau Cubarsí e do goleiro Joan García foram os principais alvos confirmados das invasões patrimoniais. As ocorrências foram registradas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, respectivamente.

O cruzamento de informações com a base de dados criminal da polícia espanhola confirmou antecedentes do suspeito, viabilizando a operação de inteligência que resultou em sua localização e prisão formal.