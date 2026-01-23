Neste sábado (24), o Sevilla recebe o Athletic Bilbao no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes tradicionais buscando desesperadamente reencontrar o caminho das vitórias.

Situação das equipes no campeonato

O duelo carrega um peso significativo para ambos os lados. Para o Sevilla, a partida é crucial na luta contra a parte baixa da tabela. Jogando em casa, uma vitória é fundamental para ganhar fôlego, se distanciar da zona de rebaixamento e diminuir a pressão da torcida.

Já o Athletic Bilbao, embora em posição mais segura, precisa retomar a consistência para não se desgarrar do pelotão que almeja vagas em competições europeias. A expectativa é de um jogo tenso, onde o fator emocional pode ser tão decisivo quanto a tática.

Sevilla tenta se afastar do perigo

A situação do time da casa inspira cuidados. Ocupando a 16ª colocação com 21 pontos, o Sevilla flerta perigosamente com o Z-4. A campanha irregular reflete a instabilidade da equipe na temporada 2025/26. O retrospecto recente mostra um time que luta para ser consistente: nos últimos cinco jogos, os andaluzes acumularam três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Somar três pontos no Pizjuán é urgente para iniciar uma escalada rumo ao meio da tabela.

Athletic Bilbao busca encerrar má fase

Do outro lado, o Athletic Bilbao chega para o confronto em uma situação de tabela mais confortável, ocupando o 10º lugar com 24 pontos. No entanto, a forma recente da equipe basca acende o sinal de alerta. O time vive um momento crítico de queda de rendimento e não sabe o que é vencer nas últimas cinco partidas, somando quatro derrotas e um empate no período. Uma vitória fora de casa contra um adversário direto na luta por recuperação seria fundamental para estancar a crise e retomar a confiança do elenco.

Onde assistir a Sevilla x Athletic Bilbao

O confronto promete ser disputado, com ambas as equipes pressionadas pelos resultados recentes. Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance desta batalha em La Liga, a partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da ESPN (TV Fechada) e do serviço de streaming Disney+.