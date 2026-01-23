Em clima de La Liga, o atacante Ayoze Pérez, do Villarreal, comentou a relação entre Vinícius Júnior e o técnico Álvaro Arbeloa antes do duelo de sábado, 24, contra o Real Madrid. O jogador espanhol exaltou a qualidade do brasileiro e a dificuldade de jogar contra a equipe merengue mesmo em má fase.

“Vini é um jogador diferenciado, capaz de destravar uma partida. Foram muitos os casos em que o Real Madrid estava mais travado e ele quebrava essa dinâmica com uma grande jogada individual, um lampejo de brilho e com a capacidade de superar marcadores”, disse Ayoze.

Ainda sobre Vini, o espanhol comentou sobre a fase de pressão no Real Madrid. Isso porque o brasileiro foi vaiado na última rodada do Campeonato Espanhol. Já no meio de semana, pela Champions, Vini contou com muito incentivo do técnico Arbeloa e foi o melhor em campo na goleada por 6 a 1 contra o Monaco.

“Eu sou muito fã desse tipo de atitude de um treinador com seus jogadores. Da forma como ele transmite ou devolve a confiança quando alguém não está vivendo o seu melhor momento — seja fisicamente ou tecnicamente. Essa é a melhor maneira de fazer um jogador se aproximar do seu melhor nível, ainda mais considerando o potencial do Vinícius, tirando qualquer peso das costas dele”.

Villarreal x Real Madrid: confronto direto em La Liga

A partida entre Villarreal e Real Madrid, que acontece no sábado, 23, às 17h (de Brasília), terá grande impacto na corrida pelo título de La Liga: os merengues estão na 2ª colocação, com 48 pontos, enquanto o Villarreal ocupa o 3º lugar, com 41, brigando de perto com o Barcelona pelo topo da tabela. Além disso, o Submarino Amarelo tem um jogo a menos na tabela.