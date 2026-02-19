Neste sábado, 21, a Reale Arena, em San Sebastián, será o palco de um duelo de opostos pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A Real Sociedad recebe o Real Oviedo a partir das 10h (de Brasília), em um confronto decisivo para as pretensões de ambos os clubes na temporada 2025/26.

Expectativas para o confronto

A partida coloca frente a frente duas equipes com objetivos completamente distintos. Para a Real Sociedad, jogar em casa contra o lanterna da competição torna a vitória uma obrigação na busca por uma vaga em competições europeias. Já o Real Oviedo encara o jogo como mais uma final em sua luta dramática pela permanência na elite, precisando de uma atuação defensiva sólida para surpreender fora de casa.

Real Sociedad busca estabilidade

O time basco entra em campo ocupando a 9ª colocação na tabela, com 31 pontos somados em uma campanha de altos e baixos (8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas). Para o torcedor Txuri-urdin, o duelo é a chance ideal de recuperação após o revés na última rodada. Apesar da irregularidade, o retrospecto recente mostra uma equipe competitiva, com duas vitórias nos últimos cinco jogos, e que precisa dos três pontos para não deixar o pelotão de frente se distanciar.

Real Oviedo em situação delicada

Do outro lado, o cenário é de urgência máxima. O Real Oviedo ocupa a 20ª e última posição de La Liga, com apenas 16 pontos conquistados. A campanha de 3 vitórias, 7 empates e 13 derrotas reflete as dificuldades da equipe em seu retorno à primeira divisão. Vindo de três derrotas nas últimas cinco partidas, o time asturiano precisa estancar a perda de pontos para manter vivo o sonho de escapar do rebaixamento.

Onde assistir

Os torcedores que desejam acompanhar o duelo terão opções na TV fechada e no streaming. A transmissão para o Brasil será realizada pela ESPN e pela plataforma Disney+.