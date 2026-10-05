O Real Madrid concluiu o acordo para a renovação de contrato do meia-atacante Arda Güler. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o atleta turco de 21 anos assinará uma extensão contratual até 2032 com o clube merengue.

O jogador tinha contrato válido anteriormente até junho de 2029. O novo vínculo também contempla uma valorização salarial em relação aos rendimentos anteriores de Güler no elenco profissional.

A permanência prolongada do atleta consolida a estratégia da equipe espanhola de blindar seus jovens talentos diante do mercado europeu, garantindo estabilidade esportiva para as próximas temporadas.

A diretoria do clube organiza os trâmites protocolares para a formalização do vínculo. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nos próximos dias.

Com José Mourinho, Arda Guler foi titular em cinco das sete partidas de La Liga com o novo comandante. O jogador tem sido utilizado em diferentes posições, como camisa 10, meia aberto pela direita ou como um camisa 8.