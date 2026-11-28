O Rayo Vallecano conquistou uma importante vitória neste sábado (28) ao superar o Betis por 1 a 0, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha. Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, os donos da casa tiveram maior controle das ações ofensivas, mas esbarraram na boa atuação do goleiro adversário.
O Betis, comandado pelo técnico Manuel Pellegrini, entrou em campo buscando impor seu ritmo. A equipe mandante terminou o confronto com 55% de posse de bola e arriscou 14 finalizações, sendo cinco delas na direção da meta, exigindo cinco defesas do goleiro Emil Audero. Do outro lado, o Rayo Vallecano, armado por Beñat San José, apostou em uma postura mais contida, suportando as investidas e buscando os espaços.
Aos 27 minutos do segundo tempo, a eficiência do Rayo falou mais alto. Isi Palazón deu a assistência para Jorge De Frutos, que marcou o único gol do confronto. O Betis ainda tentou responder com uma série de substituições, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo dos visitantes.
Com o resultado, o Betis permanece na quarta colocação do Campeonato Espanhol, com 27 pontos. Já o Rayo Vallecano chega aos 15 pontos e ocupa o 13º lugar.
O Betis volta a campo pelo Campeonato Espanhol no domingo, 06, contra o Atlético de Madrid. O Rayo Vallecano joga no sábado, 05, contra o Levante.