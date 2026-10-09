O Barcelona adotou um protocolo de cautela para gerenciar a situação física do atacante Raphinha. Após retornar antecipadamente da seleção brasileira com um edema na parte posterior da coxa direita, o jogador foi descartado das partidas contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol neste sábado, 10, e diante do Galatasaray, em Istambul, pela Champions League, na próxima semana.

A preocupação da comissão técnica fundamenta-se no histórico recente do atleta na mesma região muscular. “Os exames de imagem a que Raphinha foi submetido não mostraram nenhuma lesão grave, mas temos que reagir e ficar atentos, porque ele sofreu três lesões no ano passado. Vamos cuidar dele. Ele não estará disponível amanhã (sábado), nem para o jogo em Istambul contra o Galatasaray”, afirmou Hansi Flick, técnico do Barcelona, em entrevista coletiva.

Gabriel Jesus ganha oportunidade no ataque

A preservação de Raphinha obriga o treinador a mexer no setor mais produtivo da equipe, no qual o brasileiro ostenta a condição de artilheiro da sua equipe na temporada, com 14 gols, e de La Liga com 12 bolas na rede. Para o duelo contra o Getafe, Flick confirmou que o também brasileiro Gabriel Jesus assumirá o comando de ataque como titular.

“A ideia é que ele seja titular. Ele melhorou muito. Adaptou-se muito bem. O seu ponto forte é dentro da área. Treinou bem. Gosto do que vejo do Gabriel Jesus”, declarou Hansi Flick, técnico do Barcelona, em entrevista coletiva. Contratado na última janela de transferências, Gabriel Jesus soma dois gols marcados em apenas 41 minutos em campo pelo clube catalão.