O Barcelona não tomou conhecimento do Sevilla e aplicou uma goleada impiedosa por 5 a 1 na tarde deste domingo, 15, no Spotify Camp Nou. Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe comandada por Hansi Flick dominou do início ao fim e venceu com autoridade, com show do brasileiro Raphinha, autor de um hat-trick (três gols).
O resultado garante a manutenção da vantagem de quatro pontos na liderança sobre o rival Real Madrid (70 a 66).
Início avassalador e brilho brasileiro
A narrativa do confronto foi desenhada logo nos primeiros minutos, com um Barcelona sufocando a saída de bola adversária. Aos 8 minutos, João Cancelo tabelou rápido e foi derrubado na área. Raphinha assumiu a responsabilidade e, com muita categoria, cobrou de cavadinha para abrir o placar. A pressão continuou e, dez minutos depois, um novo pênalti foi assinalado após toque de braço de Carmona em investida de Cancelo.
Novamente, Raphinha foi para a bola, bateu rasteiro e ampliou. Completamente atordoado, o Sevilla não conseguia reagir e viu Dani Olmo transformar o domínio em goleada aos 38 minutos, chapando forte no canto direito após cruzamento de Gerard Martín. Nos acréscimos da primeira etapa, Oso ainda descontou para os visitantes, aproveitando um vacilo da defesa catalã.
Controle absoluto e o troco consolidado
Se o Sevilla tinha alguma esperança de reação, ela foi rapidamente esmagada no início do segundo tempo. Aos 6 minutos, Fermín López fez bela jogada individual e encontrou Raphinha, que bateu de canhota, contou com desvio na zaga e marcou seu terceiro gol no jogo — o seu 11º na competição.
O passeio blaugrana ficou completo aos 16 minutos, quando João Cancelo, um dos grandes destaques da partida, coroou sua atuação com um belo gol em jogada individual, cortando o zagueiro e finalizando por baixo para fazer 5 a 1.
Retorno emocionante e foco na Champions
Com a vitória assegurada, o técnico Hansi Flick aproveitou para rodar o elenco. O grande momento de emoção nas arquibancadas ficou por conta da entrada do jovem Gavi, que voltou aos gramados após longo período afastado por graves lesões no joelho, substituindo o ovacionado Raphinha.