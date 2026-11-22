O Racing Santander suportou um grande volume ofensivo da Real Sociedad para sair com a vitória por 3 a 2 neste domingo, 22, no estádio El Sardinero, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Após abrir dois gols de vantagem nos minutos iniciais e ceder o empate, os donos da casa garantiram o triunfo com uma cobrança de pênalti na etapa final.

Com o resultado, o Racing Santander chega a 17 pontos e ocupa a 7ª colocação no Campeonato Espanhol, engatando sua segunda vitória consecutiva na competição. Nos últimos cinco jogos, são três vitórias e duas derrotas. Já a Real Sociedad, que vinha de vitória, permanece com 22 pontos, na 5ª posição da tabela.O Racing Santander volta a campo na próxima sexta-feira, 27, contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol. A Real Sociedad terá um compromisso na quinta-feira, 26, contra o Crystal Palace, pela Europa League.

Início fulminante e reação visitante

A equipe comandada pelo técnico José Alberto López, postada no esquema 4-2-3-1, precisou de muito pouco tempo para construir uma vantagem confortável. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Yassir Zabiri abriu o placar após assistência de Iker Luque. Apenas dois minutos depois, aos oito, o próprio Zabiri balançou as redes novamente, ampliando para o Racing Santander.

Apesar do golpe inicial, a Real Sociedad, armada no 4-4-2 pelo técnico Matarazzo, passou a controlar a posse de bola, terminando a partida com 62% de domínio. A insistência dos visitantes deu resultado nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, quando Mikel Oyarzabal descontou após passe de Sergio Gómez.

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Empate e o pênalti decisivo

O cenário de pressão da Real Sociedad se manteve no segundo tempo. A equipe visitante registrou um total de 31 finalizações na partida e 14 escanteios, contra apenas 12 chutes e sete tiros de canto dos donos da casa. Aos 15 minutos da etapa final, Gonçalo Guedes aproveitou a assistência de Jon Gorrotxategi e igualou o marcador.No entanto, a eficiência do Racing Santander definiu o confronto.

Aos 23 minutos, Sergio Canales converteu uma cobrança de pênalti e recolocou os mandantes em vantagem. A partir daí, os técnicos promoveram diversas substituições, mas o placar de 3 a 2 permaneceu inalterado até o apito final. O jogo terminou com dois cartões amarelos para cada lado.