Em uma tarde histórica no Reyno de Navarra, o Osasuna protagonizou a grande surpresa da 25ª rodada do Campeonato Espanhol ao vencer o líder Real Madrid por 2 a 1. A partida, disputada neste sábado (21), foi marcada pela intensidade dos donos da casa, que não se intimidaram diante do poderoso elenco adversário. O resultado encerrou uma sequência de oito vitórias consecutivas dos visitantes e quebrou um jejum de 15 anos sem vitórias do time de Pamplona sobre o gigante da capital.

Domínio vermelho e a vantagem merecida

Desde o apito inicial, o Osasuna mostrou que não facilitaria a vida do líder. Com uma marcação ajustada e empurrado por sua torcida, o time da casa criou as melhores chances da primeira etapa. O atacante Budimir foi o grande protagonista dos 45 minutos iniciais, levando perigo constante à meta de Courtois. O croata chegou a acertar a trave em um cabeceio perigoso e obrigou o goleiro belga a fazer uma defesa milagrosa minutos antes.

A insistência foi recompensada aos 37 minutos. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Asensio em Budimir. O próprio atacante assumiu a responsabilidade e cobrou com categoria no canto direito, deslocando Courtois e abrindo o placar merecidamente para os anfitriões.

Reação merengue e o empate de Vini Jr

O Real Madrid voltou para o segundo tempo determinado a manter sua invencibilidade. A equipe de Álvaro Arbeloa adiantou as linhas e passou a pressionar, embora encontrasse dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Osasuna. A qualidade individual, no entanto, fez a diferença aos 72 minutos. Valverde fez boa jogada individual e cruzou para a área, onde Vinícius Júnior apareceu livre para apenas empurrar para as redes, empatando o confronto.

O golpe final nos acréscimos

Quando o empate parecia definido, o futebol reservou seu momento de maior emoção para os acréscimos. Aos 91 minutos, Raul García, que havia entrado no segundo tempo, recebeu no comando de ataque, deixou Asensio no chão com um drible desconcertante e tocou na saída de Courtois. O lance chegou a ser anulado por impedimento em campo, mas o VAR confirmou a posição legal, validando o gol da vitória e explodindo o Reyno de Navarra em festa.

Com o triunfo heroico, o Osasuna chega aos 33 pontos e se consolida no meio da tabela. Já o Real Madrid, apesar da derrota, permanece na liderança com 60 pontos, mas vê sua vantagem ameaçada e sua moral testada após o fim da longa sequência invicta.