O atacante Kylian Mbappé viveu uma tarde histórica neste domingo, 25, ao comandar o triunfo do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona. O confronto, disputado no Camp Nou, foi válido pela 10ª rodada de LaLiga.

Como foi o clássico no Camp Nou

O clássico espanhol teve ritmo intenso desde os primeiros minutos. O camisa 10 da equipe merengue balançou as redes duas vezes para assegurar a vitória fora de casa, resultado que interrompeu a sequência invicta do rival catalão no torneio nacional. A atuação consolidou a eficiência ofensiva da equipe visitante nos momentos decisivos da partida.

O que representa a marca de 100 gols

Com os dois tentos anotados no clássico, Mbappé atingiu a expressiva marca de 100 gols oficiais com a camisa do clube espanhol. O feito reafirma a consistência do atleta e consolida seu papel de protagonista no ataque madridista, mantendo uma média de gols elevada desde sua contratação.

Impacto na disputa pela Bola de Ouro

O desempenho decisivo aconteceu na véspera da cerimônia de premiação da Bola de Ouro. A exibição contundente em um dos maiores palcos do futebol mundial aqueceu os debates esportivos sobre a escolha do melhor jogador do mundo, reforçando o peso de atuações em partidas de grande visibilidade internacional.