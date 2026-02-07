O Barcelona continua imparável em seus domínios. Neste sábado (07), a equipe comandada por Hansi Flick recebeu o Mallorca no Spotify Camp Nou e, apesar de sofrer sustos nos minutos iniciais, impôs sua hierarquia técnica para vencer por 3 a 0. O triunfo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, mantém o Barça isolado na liderança e confirma a campanha perfeita como mandante: são agora 11 vitórias em 11 jogos.
Susto inicial e o oportunismo de Lewandowski
Quem olhou apenas o placar final não imagina as dificuldades enfrentadas pelos donos da casa no primeiro terço do jogo. O Mallorca, longe de se intimidar, começou a partida explorando as costas da defesa catalã. Jan Virgili foi o nome mais perigoso dos visitantes, obrigando o goleiro Joan García a trabalhar e tendo lances anulados por impedimento. Aos 16 minutos, Muriqi teve a chance de ouro na pequena área, mas escorregou na hora H, desperdiçando o que poderia ser a zebra da rodada.
O Barcelona, que parecia desconcentrado e com dificuldades na saída de bola, precisou de um lance individual para acordar. Aos 25 minutos, Marcus Rashford soltou uma bomba na trave. Três minutos depois, a sorte sorriu para o líder: Rashford arriscou novamente, a bola desviou na defesa e sobrou limpa para Robert Lewandowski. Com a frieza habitual, o polonês dominou e estufou as redes, castigando a ineficiência do adversário e levando a vantagem para o intervalo.
Pintura de Yamal tranquiliza o Camp Nou
Na volta para o segundo tempo, o Barcelona ajustou a marcação e passou a controlar o ritmo, evitando os contra-ataques que assustaram na etapa inicial. A equipe flertou com o segundo gol aos 53 minutos, quando Marc Casadó acertou o travessão em um chute potente. Mas o alívio definitivo veio dos pés da joia da casa.
Aos 61 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área para Lamine Yamal. O jovem atacante ajeitou e soltou um chute colocado, indefensável para o goleiro Leo Román, ampliando o marcador com um golaço e praticamente selando o destino da partida. O Mallorca sentiu o golpe e, apesar das alterações promovidas pelo técnico, não conseguiu mais reagir com a mesma intensidade do início.
Bernal fecha a conta e confirma a liderança
Com a vitória encaminhada, Hansi Flick rodou o elenco, dando descanso a peças chaves como Lewandowski e Yamal. As substituições mantiveram o gás do time, que chegou ao terceiro gol aos 81 minutos. O jovem Marc Bernal, que havia entrado no lugar de Dani Olmo, fez grande jogada individual pela direita, invadiu a área e tocou no contrapé do goleiro para transformar a vitória em goleada.