O Coliseum Alfonso Pérez será o palco de um confronto decisivo neste domingo, 8. Pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Getafe recebe o Betis às 12h15 (de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos de ascensão, mas com ambições distintas na tabela de classificação.

Getafe embalado após vitória gigante

O time da casa entra em campo ocupando a 11ª colocação, com 32 pontos, e vive uma fase de recuperação e confiança. Ao contrário de oscilações anteriores, o Getafe atravessa um momento sólido: venceu três dos seus últimos quatro jogos, sofrendo apenas uma derrota nesse período.

A equipe de José Bordalás chega com o moral elevado após uma vitória expressiva sobre o Real Madrid na rodada passada. O objetivo agora é conquistar o segundo triunfo consecutivo para se firmar na metade superior da tabela e afastar qualquer risco de rebaixamento.

Betis na briga pela Champions League

Do outro lado, o Betis vive uma realidade focada no topo da tabela. Ocupando a 5ª posição com 43 pontos, o time comandado por Manuel Pellegrini está firme na disputa por vagas em competições europeias, com a Champions League como alvo principal.

Os visitantes defendem uma invencibilidade de cinco partidas no Campeonato Espanhol, embora venham de um resultado frustrante: um empate em 2 a 2 no clássico contra o Sevilla, onde cederam a igualdade após abrirem 2 a 0. O retrospecto recente do confronto favorece o time da Andaluzia, que não perde para o adversário deste domingo desde 2023.

Onde assistir

O duelo promete equilíbrio, com a solidez defensiva do Getafe testando o ataque consistente do Betis. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo e com exclusividade através do serviço de streaming Disney+.