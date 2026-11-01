O Getafe conquistou uma importante vitória de virada por 3 a 1 sobre o Sevilla na manhã deste domingo, no Coliseum Alfonso Pérez, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Após sair atrás no placar na primeira etapa, a equipe mandante construiu a reação no segundo tempo, garantindo os três pontos e melhorando sua situação na tabela de classificação.
Vantagem visitante e reação no segundo tempo
O confronto começou com o Sevilla aproveitando sua oportunidade inicial. Aos 19 minutos, Kike Salas abriu o placar para os visitantes após receber assistência de Felix Correia. A partida se manteve equilibrada nos números gerais, com ambas as equipes registrando 11 finalizações totais e uma ligeira vantagem de posse de bola para o Sevilla (53% a 47%). O goleiro David Soria, do Getafe, terminou o jogo com três defesas, enquanto Vlachodimos, do Sevilla, fez duas. A resposta do Getafe ganhou forma na etapa final. Aos 68 minutos, Enes Ünal balançou as redes para empatar o duelo, contando com assistência de Martin Satriano.
A virada e o golpe final
Apenas cinco minutos depois, aos 73, a dupla do Getafe inverteu os papéis para garantir a virada: Enes Ünal serviu Martin Satriano, que marcou o segundo gol dos donos da casa. O lance passou por revisão e o gol foi confirmado pelo VAR. Na reta final, a situação do Sevilla se complicou. Aos 91 minutos, Manuel Bueno Sebastián, que havia entrado ainda no primeiro tempo, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Com um jogador a mais, o Getafe aproveitou para liquidar a fatura aos 94 minutos. Orel Mangala, que entrou no intervalo, marcou o terceiro gol após passe de Andrés García, definindo o placar de 3 a 1.
Situação na tabela e próximos jogos
Com este resultado, o Getafe, que tinha 9 pontos antes do jogo, chega a 12 pontos e passa a ocupar a 12ª colocação no campeonato. Contando este confronto, o balanço da equipe nos últimos cinco jogos na competição é de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Já o Sevilla permanece com 17 pontos, na 6ª posição, somando uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente no torneio. O Getafe volta a campo na próxima quinta-feira, 5, contra o Brighton and Hove, pela Conference League, e depois visita o Villarreal no domingo, 8, pelo Campeonato Espanhol. O Sevilla buscará a recuperação na sexta-feira, 6, quando recebe o Alavés, e no domingo, 22, enfrenta o Betis, ambos os compromissos válidos pelo Campeonato Espanhol.