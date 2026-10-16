O Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou o recurso apresentado pelo Real Madrid e manteve integralmente a suspensão de quatro partidas imposta ao atacante Vinicius Jr. A decisão, divulgada nesta sexta-feira, 16, confirma o desfalque do brasileiro nos próximos compromissos da equipe em no Campeonato Espanhol.

Comitê negou pedidos do Real Madrid

O gancho aplicado a Vinícius Júnior decorre de dois episódios ocorridos no confronto diante do Villarreal. O Comitê de Disciplina atribuiu duas partidas de suspensão pelo puxão de cabelo no zagueiro Nathan Saliba, lance sem disputa direta da bola que culminou na anulação de um gol e na expulsão direta via VAR, e mais dois jogos pelas reclamações acintosas direcionadas ao árbitro Isidro Díaz de Mera.

Em sua defesa, o clube merengue tentou a desclassificação das infrações para dispositivos disciplinares mais brandos, mas o Comitê de Apelação da RFEF concluiu que não houve erro material do juiz para justificar a anulação ou diminuição das sanções.

Impacto no calendário e recurso ao tribunal desportivo

Com a confirmação da pena, o técnico José Mourinho não poderá escalar o atacante nos duelos do campeonato espanhol contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu, além das visitas ao Barcelona no Camp Nou, marcado para o dia 25 de outubro, ao Racing de Santander e ao Valencia.

Caso a penalização seja cumprida na totalidade, o retorno de Vini Jr. à liga espanhola ocorrerá apenas após a próxima Data Fifa, no fim de semana de 21 e 22 de novembro, diante do Celta de Vigo. Diante do desfecho negativo na federação, a diretoria do Real Madrid acionará o Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) em busca de uma medida cautelar de efeito suspensivo.

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Relembre o lance da expulsão de Vini Jr.

O lance envolvendo Vini Jr. e Salbiba, do Villareal, aconteceu aos 27 minutos da segunda etapa. O Real Madrid já vencia por 1 a 0 quando, em um contra-ataque, o brasileiro marcou o segundo gol da partida. Após chamada do VAR, a arbitragem anulou o gol do camisa 7 e aplicou um cartão vermelho pelo puxão de cabelo no adversário.