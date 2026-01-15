No primeiro jogo do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso, em compromisso que marcava a estreia de Arbeloa no comando técnico, a equipe merengue sofreu uma derrota inédita por 3 a 2 para o Albacete e acabou eliminada da Copa do Rei. O resultado aumenta ainda mais a crise madridista, que segue sofrendo críticas nos bastidores e, de acordo com a imprensa, já busca um novo técnico.

“É um absurdo, ridículo tudo o que tem acontecido nos últimos dias. Venho dizendo, estamos transformando o Real Madrid em motivo de chacota, é o que mais me irrita. Por tudo o que aconteceu, eu entendo que se fosse o Barcelona ou Atleti estaria rindo muito”, disse Siro López, comentarista da Real Madrid TV.

O Real nunca havia perdido para o Albacete na história. O time mandante começou balançando a rede com Villar e ainda no primeiro tempo Mastantuono empatou. Na etapa final, Jefté marcou duas vezes e garantiu a vitória nos acréscimos, logo após tento de Gonzalo García.

Em mais uma partida abaixo, Vinicius Jr. passou em branco e foi o único jogador de ataque que não participou de um gol. O brasileiro vive a pior temporada desde 2020/21, quando ainda tentava ganhar espaço no time principal. Ao todo, são apenas seis gols e sete assistências em 28 jogos. Fora de campo, Vini Jr. voltou a sofrer com racismo na Espanha.

Muito além do resultado, o desempenho do Real Madrid voltou a oscilar. O técnico Arbeloa tinha uma longa lista de desfalques e, além disso, também não relacionou alguns jogadores importantes, como Courtois e Bellingham. Ao todo, cinco nomes da base subiram para o jogo.