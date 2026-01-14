O futebol espanhol registrou nesta quarta-feira, 14, mais um triste episódio envolvendo o atacante Vinicius Júnior. Antes mesmo do início da partida entre Real Madrid e Albacete, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, o jogador brasileiro foi alvo de insultos racistas proferidos por um grupo de torcedores locais na chegada da delegação merengue ao estádio Carlos Belmonte.

“Vinicius, eres um mono (Vinicius, você é um macaco)”, cantaram os torcedores.

Os vídeos que circulam nas redes sociais foram registrados pelo jornal espanhol As enquanto os jogadores desciam do ônibus. Ausente da lista de relacionados, o goleiro belga Thibaut Courtois criticou a atitude: “basta de racismo. Isso é vergonhoso”, disse.

Vini Jr. tem sido a principal voz global contra o racismo no esporte. Em declarações recentes, o jogador chegou a questionar a realização da Copa do Mundo de 2030 na Espanha caso o cenário de hostilidade racial não apresente mudanças drásticas.

Embora a Justiça espanhola tenha emitido algumas condenações pontuais e a prisão de três torcedores do Valencia por ataques ocorridos em anos anteriores – como os casos no estádio Mestalla -, o atacante segue cobrando que a LaLiga e a Federação Espanhola (RFEF) adotem medidas mais rigorosas.

O novo ataque antes da partida contra o Albacete se soma a uma lista extensa de agressões sofridas pelo brasileiro, que já incluem bonecos enforcados, episódio protagonizado por torcedores do Atlético de Madrid em 2023, além de ataques em jogos onde nem sequer estava em campo: como ocorrido em arredores de estádios durante partidas da Champions League envolvendo outras equipes.

O Real Madrid e a LaLiga ainda não s poicionaram sobre as medidas que serão tomadas para identificar os autores dos gritos em Albacete.