O Atlético de Madrid confirmou seu favoritismo e venceu o Alavés por 2 a 1 na manhã deste sábado (10), no estádio Mendizorroza, em Vitória. Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, os visitantes dominaram as ações ofensivas, mas precisaram de um gol na reta final para garantir os três pontos. O resultado consolida o time comandado por Diego Simeone na parte alta da tabela, enquanto os donos da casa estacionam na classificação.

Domínio colchonero e empate de pênalti

O Atlético de Madrid assumiu o controle do jogo desde o apito inicial, refletindo sua superioridade na posse de bola, que terminou em 69%. A pressão surtiu efeito aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Alejandro Grimaldo abriu o placar após receber assistência de Jonathan David. No entanto, nos acréscimos da primeira etapa, aos 51 minutos, o Alavés encontrou o empate. Lucas Boyé cobrou pênalti e deixou tudo igual antes do intervalo.

Expulsão muda o cenário e Romero decide

Na volta para o segundo tempo, o cenário ficou mais complicado para os donos da casa. Aos 15 minutos do segundo tempo, o VAR revisou um lance e indicou cartão alterado para o Alavés. No minuto seguinte, Angel Pérez Hidalgo recebeu o vermelho direto, deixando sua equipe com um jogador a menos. A partir daí, o Atlético intensificou o volume ofensivo, terminando a partida com 20 finalizações contra apenas oito do adversário e 10 escanteios a zero.

O goleiro Sivera ainda foi bastante exigido e fez cinco defesas. Mas, aos 42 minutos do segundo tempo, Cristian Romero aproveitou o passe do substituto Alejandro Baena para decretar a vitória por 2 a 1.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Atlético de Madrid chega a 19 pontos e ocupa a 2ª colocação do Campeonato Espanhol, somando quatro triunfos em seus últimos cinco jogos. A equipe de Simeone torce por uma derrota do Barcelona contra o Getafe, na tarde deste sábado, para manter dois pontos de distância. O rival Real Madrid também joga na rodada e está com 15 pontos. O Alavés permanece com 11 pontos, na 6ª posição.

time de Madri volta a campo na terça-feira, 13, para enfrentar o Manchester United, pela Champions League. O Alavés, por sua vez, joga no domingo, 18, contra o Celta de Vigo, novamente pela liga nacional.