A velha máxima do futebol de que “quem não faz, leva” puniu severamente o Barcelona nesta segunda-feira. Em uma noite onde a ineficiência ofensiva custou caro, o time catalão foi derrotado de virada pelo Girona por 2 a 1, no estádio Montilivi, pelo encerramento da 24ª rodada do Campeonato Espanhol.
Lamine Yamal desperdiçou um pênalti e, apesar de sair na frente, o Barça viu os donos da casa reagirem com precisão cirúrgica para decretar o revés que mantém a equipe dois pontos atrás do líder Real Madrid.
Desperdício custa caro: o pênalti na trave
O primeiro tempo foi um monólogo de posse de bola e oportunidades desperdiçadas pelos visitantes. Com 67% de controle, o Barcelona empilhou chances claras, mas falhou na hora de definir. Raphinha acertou a trave aos 43 minutos e Fermín López assustou com chutes perigosos, enquanto o Girona se segurava como podia e contava com boas intervenções do goleiro Gazzaniga.
O momento crucial da primeira etapa ocorreu nos acréscimos. Lamine Yamal sofreu e cobrou um pênalti aos 48 minutos, mas a jovem estrela carimbou a trave esquerda, desperdiçando a chance de ouro de ir para o intervalo com a vantagem. O erro pesaria toneladas no desenrolar da narrativa.
Troca de golpes e a virada fatal
A etapa complementar trouxe a emoção que faltava em gols. O Barcelona finalmente quebrou o bloqueio aos 59 minutos, quando o zagueiro Pau Cubarsí aproveitou cruzamento de Koundé para cabecear e abrir o placar. Parecia que o caminho da vitória estava trilhado, mas a resposta do Girona foi imediata e letal.
Apenas três minutos depois, aos 62, Thomas Lemar aproveitou uma jogada de Vanat pela esquerda para empatar, jogando um balde de água fria na reação blaugrana. O jogo ficou aberto, com os dois goleiros trabalhando, mas foi o Girona quem teve a frieza necessária.
Aos 87 minutos, Fran Beltrán, que havia entrado no segundo tempo, aproveitou um pivô de Joel Roca para bater no canto e virar o jogo: 2 a 1.
Nos minutos finais, o drama aumentou. Lewandowski chegou a marcar o que seria o gol de empate aos 94, mas o lance foi anulado por impedimento.
O Girona ainda teve Joel Roca expulso nos instantes finais, mas segurou o resultado heroico. Com a derrota, o Barcelona estaciona nos 58 pontos, vendo o Real Madrid abrir vantagem na ponta, enquanto o Girona sobe na tabela com uma vitória de moral inestimável.