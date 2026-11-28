O Athletic Bilbao superou o Málaga por 4 a 3 neste sábado, no estádio La Rosaleda, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. Em um confronto marcado por um primeiro tempo de cinco gols, os visitantes construíram uma ampla vantagem e precisaram segurar a pressão dos donos da casa na etapa final. O resultado agrava a crise do Málaga, que segue sem vencer na competição, enquanto o Athletic Bilbao consolida sua campanha na parte de cima da tabela.
A rede balançou cedo e com frequência na primeira etapa. O Athletic abriu o placar aos 27 minutos com Oihan Sancet, aproveitando assistência de Nico Williams. Aos 34, Alex Berenguer ampliou. O Málaga respondeu rápido e descontou aos 36 com Jens Cajuste, após passe de David Larrubia. No entanto, o ímpeto visitante não diminuiu: aos 38, Nico marcou o terceiro com assistência do irmão Iñaki Williams, e Hugo Rincón, aos 44, levou o placar para 4 a 1 antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Málaga tentou reverter o cenário desfavorável. Logo aos quatro minutos, Adrián Niño marcou o segundo dos donos da casa. A equipe mandante terminou o jogo com 51% de posse de bola e 18 finalizações totais, mas o Athletic foi mais preciso, com oito chutes no alvo contra cinco do Málaga. Aos 37 minutos da etapa final, Adrián Niño voltou a marcar, e o Málaga encostou no placar, mas não conseguiu arrancar o empate.
Com o resultado, o Athletic está na sétima colocação, com 19 pontos em 13 jogos. Já o Málaga permanece na 20ª e última posição, com apenas cinco pontos em 14 partidas e nenhuma vitória no torneio (0V, 5E, 9D).
O Athletic volta a campo no próximo domingo, 06, quando recebe o Real Madrid. O Málaga buscará sua primeira vitória na segunda-feira, 07, fora de casa, contra o Sevilla. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Espanhol.