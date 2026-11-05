O zagueiro Raúl Albiol analisou a postura de José Mourinho diante das transformações do futebol atual. Em entrevista ao programa El Partir de la una, da emissora À Punt, o defensor afirmou que o treinador português “evoluiu” e “soube se adaptar aos novos tempos”.
“Mourinho evoluiu. Ele sabe que a sociedade é diferente hoje em dia, até mesmo os profissionais tratam os jovens jogadores de forma diferente. Ele é da velha guarda, mas soube se adaptar aos novos tempos, tanto na sociedade quanto no futebol”, afirmou Albiol.
A evolução no trabalho com novas gerações
Albiol conviveu diretamente com o treinador durante três temporadas no Real Madrid, período em que conquistaram o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Segundo o atleta espanhol, o comandante compreendeu as mudanças geracionais dos atletas e ajustou sua gestão de grupo sem abrir mão da competitividade.
O jogador destacou que, mesmo pertencendo a uma escola tradicional de liderança esportiva, o técnico português soube assimilar a rotina atual do esporte e a mentalidade das novas gerações de profissionais que chegam ao elenco principal. O zagueiro, no entanto, pontuou que é necessário que os atletas tenham profissionalismo para que não surjam problemas.
“Nunca duvidei que Mourinho pudesse ter sucesso no Real Madrid nesta segunda passagem. Mourinho precisa de jogadores responsáveis que se cuidem. Os problemas surgem se você não for profissional”, destacou.