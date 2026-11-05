O zagueiro Raúl Albiol analisou a postura de José Mourinho diante das transformações do futebol atual. Em entrevista ao programa El Partir de la una, da emissora À Punt, o defensor afirmou que o treinador português “evoluiu” e “soube se adaptar aos novos tempos”.

“Mourinho evoluiu. Ele sabe que a sociedade é diferente hoje em dia, até mesmo os profissionais tratam os jovens jogadores de forma diferente. Ele é da velha guarda, mas soube se adaptar aos novos tempos, tanto na sociedade quanto no futebol”, afirmou Albiol.

A evolução no trabalho com novas gerações

Albiol conviveu diretamente com o treinador durante três temporadas no Real Madrid, período em que conquistaram o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Segundo o atleta espanhol, o comandante compreendeu as mudanças geracionais dos atletas e ajustou sua gestão de grupo sem abrir mão da competitividade.

O jogador destacou que, mesmo pertencendo a uma escola tradicional de liderança esportiva, o técnico português soube assimilar a rotina atual do esporte e a mentalidade das novas gerações de profissionais que chegam ao elenco principal. O zagueiro, no entanto, pontuou que é necessário que os atletas tenham profissionalismo para que não surjam problemas.

“Nunca duvidei que Mourinho pudesse ter sucesso no Real Madrid nesta segunda passagem. Mourinho precisa de jogadores responsáveis ​​que se cuidem. Os problemas surgem se você não for profissional”, destacou.