O Alavés venceu o Deportivo La Coruña por 3 a 1 na manhã deste sábado, 21, no estádio Mendizorroza, em Vitória, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida onde finalizou 21 vezes contra apenas sete do adversário, o time da casa precisou superar um gol contra e um pênalti desperdiçado para construir o resultado positivo, impulsionado pelas participações diretas de Angel Pérez Hidalgo e Lucas Boyé.

Com este resultado, o Alavés chega a 16 pontos e assume a oitava colocação no Campeonato Espanhol, dois pontos atrás do Sevilla, que abre as vagas para competições europeias em sexto lugar.. Contando este jogo, a equipe soma agora uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o La Coruña, que estaciona nos 15 pontos, cai para o 11º lugar e mantém o mesmo retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O Alavés volta a campo no próximo sábado, 28, para enfrentar o Real Madrid fora de casa. Equanto o Deportivo La Coruña joga no domingo, 29, quando recebe o líder Barcelona.

Início rápido e empate em infelicidade

A eficiência do Alavés deu resultado logo aos dois minutos de jogo, quando Angel Pérez Hidalgo abriu o placar aproveitando assistência de Antonio Blanco. Apesar de ter ligeiramente menos posse de bola na primeira etapa, a equipe mandante foi muito mais agressiva no ataque ao longo da partida, exigindo cinco defesas do goleiro Leo Román. A vantagem no marcador, no entanto, caiu na reta final da primeira etapa. Aos 41 minutos, Nahuel Tenaglia marcou contra o próprio patrimônio, deixando tudo igual para o La Coruña antes do intervalo.

Redenção de Lucas Boyé e vitória confirmada

A etapa final exigiu resiliência dos donos da casa. Aos 55 minutos, Lucas Boyé teve a chance de recolocar o Alavés na frente, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. A redenção do atacante aconteceu pouco depois. Aos 62 minutos, Boyé balançou as redes após passe de Angel Pérez Hidalgo, devolvendo a liderança no placar. No minuto final, aos 90, o próprio Lucas Boyé deu a assistência para Denis Suárez marcar o terceiro e fechar a conta.