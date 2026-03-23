O treinador Luis Zubeldía encerrou as dúvidas sobre a lateral-esquerda do Fluminense. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste sábado, 21, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o argentino reafirmou que Renê é o dono da posição. Guilherme Arana, por outro lado, é visto como alternativa pelo técnico ao setor.

Por que o camisa 6 permanece como a primeira escolha?

Em coletiva de imprensa realizada no Maracanã neste sábado, 21, conforme reportado pelo portal ge, Zubeldía foi categórico ao afirmar que Renê é o titular da equipe. O comandante destacou a experiência, a liderança e a polivalência tática do atleta, que oferece equilíbrio ao esquema.

“É um jogador que eu gosto muito, porque tem ofício para defender, mas ataca por dentro, por fora. Um jogador de grupo, com experiência. O Renê ganhou meu respeito, é um jogador titular”, comentou Zubeldía.

Apesar da declaração, o portal registrou que Zubeldía destacou como Arana é útil ao elenco do Fluminense. O treinador ainda ressaltou que o jogador tem características diferentes das de Renê.

“[…] para mim era importante ter energia em alguns setores do campo durante os 90 minutos, e só cabia escolher um jogador que não havia jogado a partida com o Vasco. Eu sabia que o treinador deles ia explorar os extremos, os dois extremos. Para esse jogo, não podia fazer duas mudanças, ou uma mudança nas laterais, porque sabia que os dois médios podiam cansar”, disse Zubeldía após a vitória contra o Atlético-MG.

Desempenho dos laterais em 2026

Renê: 11 jogos e 2 assistências

Guilherme Arana: 13 jogos e 1 gol