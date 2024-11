Yuri Alberto se torna maior artilheiro do Corinthians desde 2017

Yuri Alberto é um dos respiros de esperança para o Corinthians de 2024. Nesta segunda-feira, 4, o atacante chegou ao 25º gol na temporada, ao marcar em vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

O tento fez o camisa 9 entrar em um patamar histórico da história recente do Timão. Além de igualar Jô, ele superou Nilmar e Dentinho (de 2006 e 2008, respectivamente). Ou seja, é um dos terceiros jogadores com mais gols em um só ano no século XXI.

Desde 2001, apenas Carlos Tévez (com 31 gols em 2005) e Deivid (com 30 gols em 2002). Yuri Alberto, porém, mantém vivo o sonho de subir no ranking. Até o fim da temporada, ele pode entrar em campo mais seis vezes, o que mantém a possibilidade viva.

Em 2024, Yuri é isolado 0 dono na artilharia do clube na temporada. Abaixo dele, o segundo com mais gols é o paraguaio Ángel Romero, que foi às redes em 14 oportunidades.

Os artilheiros do Corinthians no século XXI

2024 – Yuri Alberto – 25 gols

2023 – Róger Guedes – 21 gols

2022 – Róger Guedes – 15 gols

2021 – Jô – 10 gols

2020 – Jô – 8 gols

2019 – Gustavo – 14 gols

2018 – Jadson – 15 gols

2017 – Jô – 25 gols

2016 – Ángel Romero – 13 gols

2015 – Vagner Love – 16 gols

2014 – Paolo Guerrero – 16 gols

2013 – Paolo Guerrero – 18 gols

2012 – Paulinho – 13 gols

2011 – Liedson – 23 gols

2010 – Bruno César – 14 gols

2009 – Ronaldo – 23 gols

2008 – Dentinho – 24 gols

2007 – Finazzi – 13 gols

2006 – Nilmar – 24 gols

2005 – Tévez – 31 gols

2004 – Jô – 10 gols

2003 – Liedson – 22 gols

2002 – Deivid – 30 gols

2001 – Luizão – 21 gols