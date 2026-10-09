O Vitória divulgou uma atualização sobre o estágio das obras do Centro de Treinamento Leão da Barra, empreendimento projetado para abrigar as categorias de base e a equipe de futebol feminino. A diretoria baiana trabalha com o cronograma de entrega das novas instalações para junho de 2027.

Como será a infraestrutura do novo CT?

O projeto do novo centro esportivo prevê a entrega de três campos de futebol. O principal destaque é um mini-estádio com capacidade para cinco mil torcedores, além de dois campos com dimensões oficiais dedicados aos treinamentos diários. A intervenção engloba ainda a revitalização de quadras esportivas e áreas adjacentes já existentes no terreno.

A estrutura física contará com três blocos edificados para dar suporte aos atletas:

Núcleo de Saúde e Performance: primeiro prédio, centralizando setores de fisiologia, fisioterapia, medicina esportiva e psicologia.

primeiro prédio, centralizando setores de fisiologia, fisioterapia, medicina esportiva e psicologia. Gestão administrativa: segundo bloco, voltado aos serviços administrativos e ao almoxarifado do clube.

segundo bloco, voltado aos serviços administrativos e ao almoxarifado do clube. Alojamento residencial: terceiro edifício, projetado para acolher com alojamento até 56 jovens das categorias de formação.

Quando for concluído, o CT Leão da Barra integrará o complexo do clube em Salvador, conectando-se ao Estádio Barradão, ao CT Manoel Pontes Tanajura, à Chácara Vidigal Guimarães e à escolinha de formação Academia do Leão.

O Vitória goleou a Chapecoense por 4 a 0 na última quarta-feira, 7, e ocupa a 12ª colocação no Brasileirão. Volta a campo neste sábado para enfrentar o São Paulo fora de casa.