Em uma partida onde a eficiência falou mais alto, o Vila Nova derrotou o América-MG por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (18), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O duelo, válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi decidido logo nos minutos iniciais com um belo gol de André Luis. O resultado mantém o time goiano na caça à liderança da competição, enquanto agrava a situação da equipe mineira na dramática luta contra o rebaixamento.

Eficiência goiana dita o ritmo

O roteiro do primeiro tempo foi desenhado pela precisão. Embora o América-MG tentasse trabalhar a bola com passes curtos e buscasse o ataque, foi o Vila Nova quem castigou na primeira grande oportunidade. Aos 11 minutos, após cobrança de lateral para a área, André Luis dominou, girou com categoria sobre a marcação e bateu firme para inaugurar o marcador. Com a vantagem precoce, o Tigrão adotou uma postura mais controladora, apostando nas investidas de Janderson pela ponta esquerda.

O Coelho, por sua vez, acumulou chances desperdiçadas que custariam caro. A equipe visitante chegou a assustar com uma bola no travessão de Rafa Barcelos, em lance já invalidado por impedimento, mas os grandes pecados ocorreram na reta final da etapa. Aos 36, Paulo Vitor apareceu livre na área após cruzamento de Matías Segovia e cabeceou para fora. Pouco depois, Fábio ficou cara a cara com o goleiro Helton Leite, mas furou bizarramente na hora da finalização.

Pressão mineira, VAR e tensão no apito final

Na volta do intervalo, o panorama se manteve tenso. O Vila Nova continuou perigoso nos contra-ataques, quase ampliando com Janderson, que mandou por cima do gol ao sair de frente para a meta, e com João Vieira, parado em boa defesa de Bruno Brígido. Conforme o tempo passava, o América-MG aumentava seu volume de jogo, empurrando os donos da casa para o campo de defesa e gerando apreensão nas arquibancadas do OBA.

O clímax da partida ocorreu aos 42 minutos da etapa final. Marcelo Maçola recebeu entre as linhas e preparou para Segovia, que bateu na saída de Helton Leite, balançando as redes. No entanto, o grito de empate foi sufocado pela arbitragem, que assinalou impedimento de Maçola na origem da jogada — decisão confirmada pelo VAR logo na sequência. Os acréscimos foram marcados por confusão, cartões amarelos para Willian Formiga e Willian Bigode, e uma retranca total do Vila Nova para garantir os três pontos.

Com o triunfo, o Vila Nova chegou a assumir a liderança provisória durante os 90 minutos, mas encerra a rodada na segunda colocação devido à vitória do Novorizontino em seu respectivo jogo. Já o América-MG segue em situação delicada na parte de baixo da tabela, precisando de uma campanha quase perfeita na reta final para alcançar os 44 pontos e tentar escapar da zona de rebaixamento.