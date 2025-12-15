O São Paulo entrou vive um episódio de crise política interna. Na manhã desta segunda-feira, 15, o portal ge revelou uma apuração com áudios que denuncia uma venda de camarotes de forma clandestina do MorumBis. O caso envolve os diretores Mara Casares e Douglas Schwartzmann, que solicitaram licença do cargo.

O áudio vazado revela uma converta entre Mara Casares, diretora feminina, cultural e de eventos do clube e ex-esposa do presidente Julio Casares, com Douglas Schwartzmann, diretor adjunto das categorias de base do São Paulo, e com Rita de Cassia Adriana Prado, responsável por explorar comercialmente o camarote 3A.

De acordo com o conteúdo, Adriana abriu uma ação criminal contra Carolina Lima Cassemiro, da Cassemiro Eventos Ltda. A justificativa é que Carolina teria retido um envelope com 60 ingressos do camarote para o show da Shakira, após pagamento parcial. Os ingressos foram vendidos por R$ 2,1 mil e estima-se um faturamento de R$ 132 mil.

No esquema, Adriana funcionava como uma espécie de intermediária. A gravação em questão revela Schwartzmann preocupado com o processo aberto por Adriana e que todo o esquema poderia ser revelado. Em diversos momentos, Schwartzmann tenta deixar claro que a situação poderia prejudicar Mara e Julio Casares e pede a retirada do processo criminal.

A conversa também cita o nome de Marcio Carlomagno em discussão, CEO e superintendente, como responsável por autorizar a cessão do camarote. Mais tarde, o próprio Schwartzmann admite vantagem com o repasse dos camarotes.

O que diz os áudios vazados?

“Você nunca soube que aquilo era feito de forma clandestina? A palavra é essa. Ou você não sabia? Você sabia ou não?… Eu não tenho camarote lá. Veio de quem? O que vai acontecer: a Mara vai ter que se explicar. Como é que faz no clube a hora que souber que ela te deu um camarote para explorar? Você vai acabar com a vida da Mara dentro do clube. E do Julio, porque ela é (ex) mulher do Julio”, diz Douglas Schwartzmann.