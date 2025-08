Vegetti no topo: quem são os artilheiros do Brasil em 2025

Argentino do Vasco lidera artilharia com vantagem, à frente de Cano e outros dois empatados da Série C; veja o ranking completo

A briga pelo posto de maior goleador do futebol brasileiro de 2025 segue intensa. Quem lidera o ranking de artilheiros é o argentino Pablo Vegetti, do Vasco da Gama, seguido pelo compatriota Germán Cano, do rival carioca Fluminense. A lista é repleta de jogadores das divisões inferiores e conta com apenas outros três nomes da primeira divisão do Brasileirão.

Vegetti soma 20 gols em 37 partidas disputadas na temporada – a maioria dos gols marcados no Brasileirão (8), mas o argentino também detém bons números no Carioca (6) e na Sul-Americana (5).

Perseguindo o ‘Pirata Cruzmaltino’ está Germán Cano, outro argentino. O atacante do Fluminense soma 16 gols em 31 jogos, sendo que o jogador do Fluminense também participou do Mundial de Clubes, mas marcou uma única vez nos Estados Unidos.

Empatado com Cano, com os mesmos 16 gols, estão Tiago Marques, do CSA, e Neto, do Confiança – os dois jogando a Série C do Brasileiro.

Da primeira divisão do Brasileirão, aparecem Hulk, do Galo, com 15 gols – mesma marca de Kaio Jorge, artilheiro do campeonato pelo Cruzeiro. O dinamarquês do Grêmio, Braithwaite, soma também 15 tentos na temporada.

Quem são os artilheiros do Brasil em 2025

1) Pablo Vegetti (Vasco) – 20 gols

2) Germán Cano (Fluminense) – 16 gols

3) Tiago Marques (CSA) – 16 gols

4) Neto (Confiança) – 16 gols

5) Hulk (Atlético-MG) – 15 gols

6) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 15 gols

7) Giovane Gomez (São José-RS) – 15 gols

8) Martin Braithwaite (Grêmio) – 15 gols

9) Iago Teles (Londrina) – 14 gols

10) Pedro Rocha (Remo) – 14 gols

