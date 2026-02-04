O Red Bull Bragantino confirmou seu excelente início de temporada ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques. Em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão Série A, o time da casa foi superior na primeira etapa, contou com o brilho de Gustavo Neves e soube sofrer no segundo tempo, quando os visitantes acertaram a trave, para garantir a manutenção dos 100% de aproveitamento na competição.

Domínio e vantagem merecida sob chuva

A partida começou sob chuva em Bragança Paulista, mas o clima não esfriou o ímpeto dos donos da casa. Desde os primeiros minutos, o Massa Bruta controlou as ações, forçando o goleiro Everson a trabalhar cedo. Aos 25 minutos, o arqueiro do Galo fez uma grande defesa em chute de Gabriel, evitando a abertura do placar. O Atlético, desfalcado do técnico Sampaoli à beira do campo, encontrava dificuldades para conectar o ataque com Hulk e Dudu.

A insistência do Bragantino foi recompensada aos 38 minutos. Após uma jogada ofensiva onde a bola rebateu no zagueiro Alonso, a sobra ficou limpa na meia-lua para Gustavo Neves. O meio-campista não desperdiçou: bateu forte e rasante, acertando o canto e vencendo Everson para fazer 1 a 0. Antes do intervalo, o goleiro atleticano ainda teve que operar outro milagre em finalização à queima-roupa de Neves após cruzamento de Sasha, mantendo o placar mínimo.

Pressão visitante para na trave e em Cleiton

Precisando buscar o resultado, o Atlético-MG voltou modificado para o segundo tempo, com as entradas de Cuello e Igor Gomes. O time mineiro cresceu de produção e passou a rondar a área adversária com mais perigo. O momento de maior tensão ocorreu aos 71 minutos, quando Cuello acertou um belo chute colocado da entrada da área, mas a bola explodiu no travessão, negando o empate.

Pouco depois, aos 74, um erro na saída de bola de Nacho Sosa permitiu que Cuello invadisse a área novamente. Desta vez, o goleiro Cleiton apareceu decisivamente para defender o chute cruzado. Apesar da pressão final e das tentativas de bola aérea, o Bragantino conseguiu segurar o resultado, impondo ao Galo sua primeira derrota na temporada.

Com o triunfo, o RB Bragantino chega aos seis pontos e segue líder e invicto. Na próxima rodada, a equipe visita o Corinthians. Já o Atlético-MG tentará a recuperação recebendo o Remo em Belo Horizonte.

