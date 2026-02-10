Nesta quarta-feira (11), o Vasco recebe o Bahia em um duelo decisivo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes com inícios distintos na competição: enquanto os cariocas buscam a primeira vitória para sair da parte de baixo da tabela, os baianos tentam manter a invencibilidade e a posição no G-6.

Cruzmaltino busca recuperação imediata

O Vasco chega para o confronto pressionado pela necessidade de somar três pontos diante de sua torcida. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe ocupa atualmente a 15ª colocação, com apenas um ponto somado em dois jogos. Vindo de uma sequência de um empate contra a Chapecoense e uma derrota para o Mirassol, o time precisa reagir rapidamente para não deixar os líderes se distanciarem e para afastar qualquer fantasma de crise neste início de temporada. O fator casa será fundamental para a equipe tentar impor seu ritmo de jogo.

Tricolor de Aço quer se consolidar no topo

Do outro lado, o Tricolor de Aço vive um momento mais confortável. O time treinado por Rogério Ceni ocupa a 5ª posição na tabela, com 4 pontos conquistados, fruto de uma vitória sobre o Corinthians e um empate com o Fluminense nas duas primeiras rodadas. Invicto, o Bahia viaja ao Rio de Janeiro com a confiança em alta e com o objetivo de surpreender o adversário em seus domínios, buscando se consolidar no pelotão de frente do campeonato nacional.

Onde assistir e arbitragem

A expectativa é de um jogo movimentado, com os donos da casa precisando propor o jogo e os visitantes prontos para explorar os contra-ataques. O torcedor poderá acompanhar a partida através da TV Globo (para RJ, BA e rede), no Premiere (pay-per-view), além das opções de streaming no Globoplay e transmissão na Ge TV (YouTube/Web). O comando do apito ficará a cargo do árbitro Paulo César Zanovelli (MG).