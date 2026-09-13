Neste domingo, 13, o Uberlândia, do técnico Danilo, sagrou-se campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 após empatar com o ASA em 1 a 1, no Estádio Municipal Parque do Sabiá. Isso porque a equipe havia vencido o primeirto jogo da decisão, em Arapiraca, por 2 a 0.

O jogo

A glória, no entanto, não veio sem susto. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Arthurzinho, lateral-esquerdo do ASA, cruzou na área do Uberlândia para achar cabeçada certeira do artilheiro Michel Douglas.

O Verdão da Mogiana parecia não se encontrar em campo. Até que, 10 minutos após o baque, em cobrança de escanteio, Calazans deixou tudo igual. As ações se equilibraram, mas o primeiro tempo ficou por isso mesmo.

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A etapa final começou com as equipes tentando correr menos riscos. O primeiro momento de emoção, na verdade foi de confusão. Aos 25 minutos o clima fechou no meio de campo após falta de Diego Fumaça, do Ubelândia, em Paulinho. Com o empura-empurra controlado sobrou cartão amarelo para Fumaça e também para Danilo Mendes, do ASA.

No restante do jogo, time alagoana apostou, principalmente, nas bolas paradas. Mas, sem sucesso, devido a bem postada defesa do time da casa.

Próximo aos 40 minutos, a torcida do Verdão já começou a soltar o grito de “É campeão!” O que de fato se concretizou no apito final do árbitro Julio Cesar Pfleger, para os mais de 36 mil presentes no Sabiá.

A campanha do Uberlândia

O Uberlândia inciou a Série D de 2026 no grupo A11 do torneio, ao lado de Betim, CRAC, Ivinhema, Abecat e Operário-MS. A equipe avançou em primeiro com 18 pontos: foram 10 vitórias, três empates, duas derrotas, 12 gols a favor e oito contra.

Nos mata-matas, a equipe ganhou ainda mais solidez, principalmente fora de casa. Não à toa, foi reconhecida como a visitante indigesta da edição do certame nacional, com aproveitamento superior a 70% fora dos próprios domínios.

Essa característica foi justamente a que saltou aos olhos no primeiro jogo da decisão. Em pleno Municipal de Arapiraca, o time comandado por Danilo trouxe para casa uma valiosíssima vitória por 2 a 0. A segunda partida, já é história!

No geral, o Verdão somou 43 pontos, 12 vitória, 7 empates, 3 derrotas, 29 gols a favor e 15 contra.