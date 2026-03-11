O São Paulo recebe a Chapecoense nesta quinta-feira, 12, às 20h (de Brasília), no Estádio do Canindé, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto coloca frente a frente o Tricolor, que busca a liderança, e a equipe catarinense, que tenta se firmar na elite nacional.

Expectativas e Contexto da Partida

O duelo gera grande expectativa, especialmente para o time da casa. O Tricolor Paulista mandará a partida no Canindé, uma decisão estratégica tomada após o gramado do MorumBIS ser utilizado para uma série de shows, inviabilizando sua recuperação a tempo. A comissão técnica e a diretoria são-paulina acreditam que o ambiente de “caldeirão” do estádio, com a torcida mais próxima do campo, pode ser um trunfo importante para a equipe.

De olho no topo da tabela

Atualmente na vice-liderança com dez pontos, o time paulista faz um início de campanha sólido. Invicto com três vitórias e um empate até o momento, o São Paulo busca manter a boa sequência para ultrapassar o líder Palmeiras e assumir a ponta da tabela. A imprensa esportiva tem destacado o bom momento do elenco, que, mesmo poupando jogadores em algumas rodadas, conseguiu somar pontos cruciais.

Chapecoense busca surpreender fora de casa

Do outro lado, a equipe comandada pelo técnico Gilmar Dal Pozzo chega a São Paulo com o objetivo de se consolidar na Série A. Ocupando a nona colocação com cinco pontos, fruto de uma vitória e dois empates, o time de Chapecó tenta arrancar pontos preciosos longe de seus domínios. Somar pontos contra um gigante fora de casa é fundamental para os objetivos do clube, que visam primariamente a permanência na primeira divisão.

Onde assistir ao duelo

O duelo promete ser intenso, com o time da casa pressionando desde o apito inicial e os visitantes explorando os contra-ataques. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através do Premiere, no pay-per-view.